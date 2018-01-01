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الأحد 15/يوليه/2018 - 09:49 ص

برلماني يطالب "الصحة" بالتحرك ضد الأدوية المسرطنة

الدكتور محمد الشورى،
الدكتور محمد الشورى،
سعيدة عامر
dostor.org/2249561

قال الدكتور محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيطالب وزيرة الصحة هالة زايد خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بتوضيح حقيقة ما أثارته هيئة الدواء الأوروبية ومركز الحق في الدواء حول التحذير من وجود أدوية لمرضى الضغط المرتفع ومرضى احتساء عضلة القلب الذين يستخدمون دواء (valsartan ) وله 14 صنفا دوائيا في السوق المصرية لشركات محلية وأجنبية بجميع تركيزاته.

وأوضح في تصريحات لـ" الدستور" أن هيئة الدواء الأوروبية أعلنت ثبوت أن بالمادة الفعالة شوائب مسرطنة المعروفة عالميا باسم (NMDA)، حيث أبلغت الشركة الصينية الموردة المادة الفعالة للشركات المصرية ( بيك فارم) هيئة الدواء الأوروبية بأن لديها شكوك في نقاء المادة التي تم استخدامها عام ٢٠١٨، وأبلغت عن أسماء الشركات خاصة الشركات التي لا يوجد في دولها مراكز تكافؤ حيوي باشتراطات دولية مثل مصر.

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزارة الصحة بالتحرك الفوري تجاه هذا التحذير وتجرى فحوصات للتأكد من سلامة هذه الأدوية وفى حال مخالفتها للمعايير القياسية أو وجود أية أخطاء فى التصنيع تسحب من السوق فورًا.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم اجتماعًا تشارك فيه وزيرة الصحة لبحث آليات تطبيق المرحلة الأول من التأمين الصحي الشامل.

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