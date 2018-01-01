أحمد بدر يستعد لطرح "فكراني هندي"

يستعد المطرب الشاب أحمد بدر لطرح أغنيته الجديدة"فكراني هندي"، وتجمعه جلسات عمل مكثفة مع الموزع الموسيقي أسامه عبد الهادي، والملحن محمد علاء، للانتهاء من الأغنية وطرحها خلال شهر الصيف، فيما قال إن الأغنية مختلفة تمامًا في الفكرة والموسيقى.



وأضاف:" الأغنية ستطرح بالأسواق خلال الشهرين القادمين"، مشيرًا إلى أنه سعيد بالتعاون مع فريق العمل.



"فكراني هندي" كلمات محمد حسني، ألحان محمد علاء، وتوزيع أسامه عبد الهادي.



