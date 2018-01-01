مصرع سيدة إثر تناولها قرص لحفظ القمح فى شبين الكوم

لقيت سيدة مصرعها بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ القمح فى شبين الكوم محافظة المنوفية.



تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطار من قسم شرطة شبين يفيد عن تبلغ للمركز من مستشفى شبين الكوم الجامعى باستقبالها "ح.ص. س" 36 سنة، ربة منزل مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ القمح وتوفيت عقب وصولها.



وبالانتقال والفحص وسؤال والدها 60 سنة، عامل وزوجها "ا.ع. م" 44 سنة، قررا بأنها كانت تعانى من ارتفاع بضغط الدم على إثر ذلك تناولت قرص لحفظ القمح عن طريق الخطأ مما أدى إلى إصابتها التى أودت بحياتها ونفيا الشبهة الجنائية.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3922 إداري مركز شبين الكوم لسنة 2018 م وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.