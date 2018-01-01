"باكياو" يهزم "ماتيس" ويستعيد حزام رابطة الملاكمة العالمية

استعاد الملاكم الفيليبيني الشهير ماني باكياو حزام وزن الويلتر لمنظمة رابطة الملاكمة العالمية (دبليو بي ايه)، بعد فوزه بالضربة القاضية في الجولة السابعة على حامل اللقب الأرجنتيني لوكاس ماتيس الأحد في كوالالمبور.



وهيمن باكياو،39 عاما، بشكل واضح على خصمه فأسقطه أرضا في الجولة الثالثة، قبل أن يضع الحكم كيني بايليس حدا للمواجهة اثر سقوط ماتيس في الجولة السابعة بعد سلسلة من اللكمات السريعة للفيليبيني.



وقال باكياو السعيد بعد فوزه للمرة الأولى في تسع سنوات بهذه السرعة "أنا متفاجئ من الفوز عليه باكرا بالضربة القاضية، فوجئت بإسقاطه أرضا في الجولة الثالثة ثم في الخامسة وأخيرا في السابعة، لم انجح بتحقيق ذلك منذ زمن بعيد،حقا كنت في قمتي اليوم".



وهذا الفوز الستون لـ"باك-مان" والتاسع والثلاثون بالضربة القاضية (مقابل 7 خسارات وتعادلين)، فوز قد يدفعه الى مواصلة مسيرته ما بعد الاربعين التي سيحتفل بها في ديسمبر المقبل.



وتابع باكياو وهو الملاكم الوحيد في التاريخ يحرز ألقابا كبرى في 8 أوزان مختلفة خلال 23 عاما في مسيرته "لقد قمنا بعمل جيد في التمارين، لم نضغط كثيرا وتحكمنا بالإيقاع، لم أعد شاباـ لذا اشكر كل المدربين وأعضاء فريقي".



في المقابل، كان ماتيس الملقب "الماكينة" مرشحا نظرا للكماته القوية، لكنه لم يجد حلا لسرعة باكياو، ويبلغ رصيد الأرجنتيني 39 فوزا بينها 36 بالضربة القاضية مقابل 5 هزائم.