إحالة مديرين بـ"الأعلى للآثار" إلى "تأديبية أسوان"

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 4 لسنة 60 قضائية بعدم اختصاصها بنظر دعوى محاكمة مديري الشئون القانونية والتحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار، بعد ثبوت عدم شغلهما إحدى وظائف الإدارة العليا، وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة التأديبية بأسوان للاختصاص.



كانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أكدت أن أشرف السيد محمود، مدير عام تحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار تراخى في غضون الفترة من 13 أغسطس 2015 حتى 26 أكتوبر 2016 في إصدار القرار التنفيذي الخاص بقضية النيابة الإدارية رقم 514 لسنة ٢٠١٤.



وتبين أن خيرية عبد الرحيم محمد، مدير عام الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار أهملت في الإشراف على أعمال الأول الأمر الذي أدى إلى اقترافه المخالفة المنسوبة إليه في حقه ولم تتابع إنشاء سجلات صادر ووارد ما بين الإدارة العامة للشئون القانونية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار.