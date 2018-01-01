حملة تكشف غياب 4 أطباء ونقص فى الأدوية بمستشفيات الدقهلية

شن مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية اليوم الأحد حملة استهدفت المنشآت العامة والخدمية بنطاق المركز، للتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين.



ترأس الحملة زينب البيومى رئيس الوحدة المحلية بالستامونى، وإسماعيل عبدالواحد، وجلال نصر من الوحدة المحلية وتحت إشراف محمد فريد الشيوى رئيس مدينة بلقاس، واستهدفت الحملة مركز طب الأسرة.



وفتشت الحملة على دفاتر الحضور والانصراف وخزانات المياه، للتأكد من نظافتها وتطهيرها والتأكد من أعداد الأدوية الموجودة.



وكشفت الحملة غياب 4 أطباء دون إذن ونقص شديد فى الأدوية والذى لا يفى باحتياجات المترددين على الوحدة وتم تحرير مذكرة بالواقعة.