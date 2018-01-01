المخرج المسرحى البلجيكى إيفو فان هوف يشارك في مهرجان أفينيون

يشارك المخرج المسرحي البلجيكي إيفو فان هوف، في مهرجان أفينيون المسرحي الفرنسي بمسرحيته (الأشياء التى تمر)، للكاتب الهولندى لويس كوبوروس الذي يتمتع بشهرة فنية وأدبية في فرنسا وبريطانيا



ويطرح المخرج البلجيكى سؤالا هاما عن قيمة الحياة و"ما يجب أن نفعله قبل أن نصل إلى مصيرنا المحتوم وهو الموت.. فنجد أبطال المسرحية ال 15 ينتظرون وفاة اثنين منهم، ولكي يتخلصون من الذكريات المؤلمة في حياتهم سعوا إلى إشباع ملذاتهم هربا من نهاية محتومة".

