مقتل شخصين في انفجار غرب مدينة غزة

أفاد مسؤولون في قطاع الصحة أن فلسطينيين قتلا وأصيب آخر في انفجار وقع اليوم الأحد في مبنى بقطاع غزة، وفقا لـ "رويترز".



ولم يعرف بعد سبب الانفجار الذي وقع بعد ساعات قليلة من الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والنشطاء الفلسطينيين في القطاع، وقال المسؤولون إن القتيلين هما أب وابنه.



وكانت مقاتلات حربية إسرائيلية قصفت في ساعة مبكرة من فجر اليوم، حي التفاح شرق مدينة غزة، دون وقوع إصابات.



ويعتبر هذا القصف الأول عقب إعلان حركتي حماس والجهاد الإسلامي التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع.



وكان المتحدث باسم الجهاد داود شهاب أعلن في وقت متأخر من ليل أمس، أنه تم التوافق على وقف إطلاق النار بعد الاتصالات المكثفة التي جرت اليوم وفق تفاهمات القاهرة للعام 2014.