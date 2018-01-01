عارضة الأزياء الأمريكية كيت أبتون تعلن حملها في أبنها الأول

أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية "كيت أبتون"، عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، انتظارها لأبنها لأول، معبرة عن سعادتها لكونها ستصبح أما.



وأعرب زوجها نجم كرة البيسبول جاستن فيرلاندر، عن سعادته بهذا الحدث السعيد، معلقا على صورة زوجته بالقول "ستكونين أكثر الأمهات إثارة، لا أستطيع الانتظار لبدء رحلة الأبوة لأجمل طفل ستنجبينه".



وارتبط الزوجان - العام الماضي - بعد وقت قصير من فوز فريق فيرلاندر هيوستن أستروس بالبطولة العالمية للبيسبول.