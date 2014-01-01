مخاوف من اختفاء الشيكولاتة بحلول 2050

حذر عدد من خبراء الزراعة من إمكانية اختفاء الشيكولاتة بسبب ما يواجهه محصول الكاكاو من مخاطر للانقراض بحلول عام 2050، بسبب ما يتعرض له من تأثير للتغيرات المناخية.



وقال الباحث مارك جيلتينان أستاذ البيولوجيا الجزيئية في مختبر أبحاث جويلتيان ماكسيموفا، التابع لجامعة ولاية (بنسلفانيا) الأمريكية "إن ارتفاع درجات الحرارة في العالم - تحديدا في ساحل العاج وغانا، وهما دولتان تنتجان أكثر من نصف محصول الكاكاو عالميا، قد يؤثر سلبا على أشجار الكاكاو فى العقود القادمة".



وكشف العلماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجويى الأمريكية (NOAA) أن تغير المناخ يمكن أن يدفع مناطق زراعة الكاكاو الحالية والمتواجدة على ارتفاع 1000 قدم إلى مناطق تعاني من الجفاف، وتستند هذه المعلومات إلى تقرير التأثيرات والتكيف المعني بتغير المناخ الصادر عن الحكومة الأمريكية عام 2014.



وأبرز هذا التقرير الدور السلبي لانبعاثات الكربون المستقبلية، والتي تسهم في ارتفاع درجات الحرارة مع عدم حدوث تغيير في إجمالى معدلات هطول الأمطار، ما يؤدى إلى حدوث انخفاض كبير فى المناطق المناسبة لزراعة الكاكاو في غانا والقضاء بصورة تامة على المناطق المثالية للزراعة في ساحل العاج.

