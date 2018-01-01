بوخارست تتفوق على باريس في ارتفاع أسعار المنازل

سجلت أسعار المنازل في العاصمة الرومانية بوخارست نموا سنويا قياسيا أسرع من عواصم أوروبية أخرى مثل فيينا وباريس وبروكسل بلغ 7.1 % في الربع الأول من هذا العام.



وجاء في تقرير مؤسسة الأبحاث والاستثمارات العقارية (نايت فرانك) أن أكبر زيادة في أسعار المنازل بين العواصم الأوروبية سجلت في العاصمة الألمانية برلين (14.9%) تلتها العاصمة المجرية بودابست (14.4%) ثم العاصمة الهولندية أمستردام (11.9%).



وأشار التقرير وفقا لموقع رومانيا-إنسايدر الإخباري إلى أن قائمة أكبر 10 عواصم أوروبية، شهدت زيادات في أسعار المنازل شملت أيضا دبلن ومدريد وكوبنهاجن وزغرب.



وجاءت بوخارست في المرتبة 12 بزيادة (7.1%) قبل عواصم أوروبية أخرى مثل باريس (3.7% ) وفيينا (3.5%)، بينما شهدت أسعار المنازل انخفاضا في استوكهولم ولندن وروما.

