بدء محادثات إعادة رفات جنود أمريكا بالحرب الكورية

أفادت مصادر حكومية لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، ببدء محادثات كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بشأن إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية فيما بين عامي 1950 و1953، صباح اليوم في قرية الهدنة "بانمونجوم" الحدودية بين الكوريتين.



وتمثل إعادة رفات هؤلاء الجنود الأمريكيين إحدى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة غير مسبوقة عُقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة في يونيو الماضي.



