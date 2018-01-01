استقالة رئيس وزراء هايتى إثر احتجاجات عنيفة على زيادة الأسعار

استقال رئيس وزراء هايتي جاك جاي لافونتان، أمس السبت، بعد أيام من احتجاجات اتسمت بالعنف بسبب زيادة كبيرة في أسعار المحروقات كان من المزمع تطبيقها.



وقال لافونتان أمام مجلس النواب (الغرفة الأدنى) في برلمان هايتي: "قدمت استقالتي إلى رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن الرئيس قبل استقالته.



وتعيش هايتي التي تعتمد بصورة كبيرة على المساعدات من الخارج، ويسودها الفساد والعنف على نطاق واسع، حالة من الاضطرابات منذ الأسبوع الماضي، عندما أعلنت الحكومة عن خطط لزيادة كبيرة في أسعار البنزين والديزل والكيروسين. وكان من المزمع زيادة الأسعار بنحو 50 %.



وأدى هذا الإعلان إلى أعمال شغب أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل. وعلقت الحكومة قرار رفع الأسعار، لكن الاضطرابات السياسية أدت إلى تصويت بسحب الثقة في مجلس النواب يوم أمس.