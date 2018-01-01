اليوم.. مباحثات "كورية - أمريكية" بشأن إعادة رفات جنود الأخيرة فى بانمونجوم

تعقد كوريا الشمالية والولايات المتحدة، اليوم الأحد، محادثات بشأن إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية، في قرية الهدنة "بانمونجوم"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.



وكان من المتوقع أن تعقد كوريا الشمالية والولايات المتحدة محادثات على مستوى العمل لإعادة رفات الجنود الأمريكيين في يوم 12 يوليو في قرية الهدنة "بانمونجوم"، إلا أن المحادثات لم تعقد بسبب عدم حضور الجانب الشمالي.



واقترحت كوريا الشمالية على قيادة الأمم المتحدة(UNC) عقد محادثات على مستوى الضباط، ووافقت الحكومة الأمريكية على عقد محادثات في يوم 15 يوليو.



ومن المنتظر أن تناقش كوريا الشمالية والولايات المتحدة إجراءات وأساليب إعادة رفات الأمريكيين خلال المحادثات بينهما.