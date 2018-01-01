الكوريتان تشكلان فريقًا موحدًا فى بطولة كوريا المفتوحة لتنس الطاولة

تشكل الكوريتان فريقا موحدا في بطولة كوريا المفتوحة لتنس الطاولة التي ستستضيفها مدينة دايجون في الفترة من 17 إلى 22 يوليو الجاري.



وأوضحت جمعية كوريا لتنس الطاولة، اليوم الأحد، أنه سيتم تشكيل فريق كوري موحد في منافسات زوجي الرجال والسيدات والزوجي المختلط في بطولة كوريا المفتوحة، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.



ويعتبر تشكيل فريق كوري موحد في رياضة تنس الطاولة، الثالث من نوعه، وكانت الكوريتان قد شكلتا فريقا موحدا في كل من بطولة تشيبا العالمية في عام 1991، وبطولة السويد العالمية في العام الجاري.