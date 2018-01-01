عشراوى تدين العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة، والذى أسفر عن استشهاد طفلين وإصابة العديد من المواطنين فى انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى والشرعية الدولية.



وقالت عشراوى فى بيان لها مساء أمس السبت، "إن جرائم الحرب الإسرائيلية والعدوان المتصاعد ضد شعبنا، واستهداف المدنيين العزل فى الأماكن العامة والحدائق والملاعب عبر الغارات والقصف، هى عمليات اعدام خارج القانون تهدف إلى جر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار".



وطالبت عشراوى المجتمع الدولى برفع الحصانة السياسية والقانونية عن إسرائيل والتدخل الفورى لوقف عمليات القتل والتصعيد، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطينى، ورفع الحصار الجائر عن القطاع المفروض منذ 11 عاما، واتخاذ تدابير جدية لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها على خروقاتها وانهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره على أرضه.