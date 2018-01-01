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الأحد 15/يوليه/2018 - 04:41 ص

فيديو.. عادل إمام يوجه رسالة إلى فيفى عبده

عادل إمام
عادل إمام
حسن أمين
dostor.org/2249481

علق الفنان عادل إمام على الأزمة التي أثارتها الفنانة فيفي عبده ووفد الفنانين الذي سافر إلى روسيا؛ لحضور مباريات منتخب مصر في مونديال كأس العام روسيا 2018، والانتقادات التي وجهت إليها.

وقال "الزعيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "العاشرة مساء"، المُذاع على قناة "دريم" الفضائية، إنه الاتهامات التي وجهت إلى الفنانة فيفي عبده ما هي إلا افتراءات عليها هي والفنانين الذي سافروا إلى روسيا.

وعلق ساخرًا على الجمهور الذي انتقد سفر فيفي عبدة إلى روسيا وانها تسببت في خاسرة المنتخب، قائلا: «الناس عايزين يدبحوكي مش عارف ليه؟» مشيرا إلى أن الفنانة تحيا كاروكيا كانت على رأس قطار الرحمة في أوائل ثورة يوليو، مؤكدًا إلى أن الدافع الوطني هو الذي دفع فيفي عبده إلى السفر وراء منتخب مصر وتشجيعه قائلا: «هو ممنوع الفنانين انهم يروحو يشجعوا منتخب بلدهم».

ووجه "الإبراشي" سؤالًا للزعيم هل فيفي عبده هي السبب وراء خسارة المنتخب ليرد ساخرا: «ياراجل إحنا هنهزر ده كلام فارغ».

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