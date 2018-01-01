بالصور.. حقيقة زواج منى هلا من شاب أمريكى

أعلنت الفنانة سلوى محمد علي، عن زواج الفنانة المصرية منى هلا، من شاب أميركي قامت بالزواج منه بعد أن أشهر إسلامه.



ونشرت "سلوى" عدة صور للثنائي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها، قائلة: «فرح منى هلا على توماس.. جه مصر أشهر إسلامه وأتجوزوا.. مبروك يا حلوة».



ويأتي زواج منى هلا بعدما تواجدت خلال السنوات الماضية خارج مصر ولم تشارك في أية أعمال فنية؛ إلا أنها تنتظر عرض فيلم "ليل خارجي" الذي تعود من خلاله ضمن المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة.