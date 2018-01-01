حريق يلتهم 45 سيارة جنوب كازاخستان

نشب مساء أمس السبت، حريقًا فى إيواء للسيارات المخالفة بمدينة شيمكنت جنوب كازاخستان، أسفر عن إتلاف 45 سيارة دون أن يخلف ضحايا أو جرحى، بحسب مصادر محلية.



وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ في كازاخستان، بأن حريق أدى لاشتعال سيارة كاماز في ساحة انتظار السيارات، وتلاها انتقال للنار إلى سيارات أخرى، ومبنى ورشة أثاث مؤلف من طابقين.



وأضاف المكتب: «تم إخماد الحريق بعدما بلغت المساحة التي طالها 294 متر مربع، منها 24 مترًا مربعًا هي سقف ورشة الأثاث».



وأوضح المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ في كازاخستان، أن 76 موظفًا من رجال الإطفاء و17 وحدة من المعدات المتخصصة شاركوا في إطفاء الحريق، الذي دمر 35 سيارة مخصصة لإعادة تدوير المخلفات، بالإضافة إلى 10 سيارات أخرى.