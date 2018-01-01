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الأحد 15/يوليه/2018 - 02:28 ص

شاب يبتز خطيبته السابقة بنشر صورها على «فيس بوك» فى المرج

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى حربى
dostor.org/2249472

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، تحريات موسعة في واقعة ابتزاز شاب خطيبته السابقة؛ للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" في المرج.

كان الملازم أول إسماعيل الشحات، رئيس دورية قسم شرطة المرج، تلقى بلاغًا من "م.ع"، 22 سنة، طالبة، يفيد بقيام خطيبها السابق بابتزازها ماديًا مقابل عدم نشر صورها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، بعد علمه بخطبتها من شخص آخر.

وأضافت، أن خطيبها السابق حصل منها على 5 آلاف جنيه مقابل عدم نشر صورها على فيس بوك، ولكنه بعد عمله بخطبتها من شخص آخر رجع مرة أخرى؛ لمحاولة ابتزازى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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