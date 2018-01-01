إصابة شخص إثر اصطدام سيارة ملاكى بعمود كهرباء فى مسطرد

أصيب شخص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في حادث مروري إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود كهرباء، ما أدى لصعودها أعلى الرصيف بنزلة مسطرد تجاه مدينة نصر.



وانتقل رجال المرور والخدمات المعنية لسحب الكثافات وتسيير الحركة المرورية، واستدعاء سيارة إسعاف لنقل المصاب للمستشفى، وتلقت غرفة النجدة إخطارًا بوقوع حادث مرورى بطريق الدائري اتجاه مدينة نصر، وهرع رجال المرور والأوناش لرفع آثار الحادث.