تركيا تصدر بيانًا لمواطنيها بالعراق

أصدرت وزارة الخارجية التركية أمس السبت، بيانا لمواطنيها فى العراق، وذلك بسبب الاحتجاجات التى تتواصل فى المدن العراقية.



ونصحت الخارجية التركية، مواطنيها في العراق بالابتعاد عن المناطق التى تشهد احتجاجات.



وأضافت الوزارة في بيانها "نتابع عن كثب التظاهرات الشعبية التي بدأت في محافظة البصرة احتجاجا على الظروف المعيشية، ثم امتدت إلى محافظات ميسان وذي قار والنجف وكربلاء وبغداد".



وأشارت الوزارة إلى أنه من المفيد أن "يبتعد مواطنونا الذين يعيشون في تلك المحافظات عن مناطق الاحتجاجات، ومتابعة البيانات والتحذيرات التي تصدرها وزارتنا وسفارتنا في بغداد بشأن الوضع الأمني".