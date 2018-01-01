"ترامب": سأترشح فى انتخابات 2020

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته للترشح مرة أخرى لانتخابات الرئاسة الأمريكية، التي ستجرى عام 2020، من أجل الفوز بفترة رئاسية ثانية.



وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن "ترامب" أكد أنه سيترشح لفترة رئاسية ثانية عام 2020، مشيرة إلى أنه قطع الشك باليقين وأنهى الكثير من التكهنات حول ترشحه من عدمه.



جاء ذلك في مقابلة أجراها معه الصحفي بيير مورغان، مراسل الصحيفة، أمس السبت، في بريطانيا.



وأكد "ترامب" على مقدرته لتولي فترة رئاسية ثانية، وأن حالته الصحية تسمح له بالقيام بمهام الرئاسة، معربا عن ثقته في الفوز بالفترة الثانية، وأنه لن يتمكن مرشح ديمقراطي من هزيمته في تلك الانتخابات.



وأكد "ترامب" على أنه لا يوجد من يصلح للترشح أمامه من المنتمين للحزب الديمقراطى في انتخابات الرئاسة المقبلة، مضيفا: «أعرفهم جميعًا، ولا أري بينهم من يمكن أن يتفوق علي في الانتخابات المقبلة».