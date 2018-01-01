الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخ باليستى أطلقه الحوثى

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي أمس السبت، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي من داخل مدينة صعدة كان موجها إلى أراضي المملكة.



وأفاد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الصاروخ كان بإتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والأهلة بالسكان، مضيفا أن العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.



وأشار المالكي إلى مخالفة إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الاهلة بالسكان للقانون الدولي والإنساني.