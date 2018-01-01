تحرير 572 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، اليوم الأحد، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه، مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان، مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى، رئيس وحدة مرور السادات، والتى أسفرت الحملة عن تحرير572 مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 44 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير 99 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 14 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18 حالة تحدث فى المحمول، وحالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125، كما تم ضبط 158 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما أسفرت الحملة عن فحص 8 سيارات مهملة في ميادين المحافظة؛ خوفًا من احتوائهم على مواد متفجرة.



كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، والعميد السيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائي، ضمت ضباط الإدارة، والتى أسفرت عن فحص 11 مزرعة بطريق الخطاطبة بدائرة مركز السادات، وفحص 49 شخص جنائي، وتبين وجود 5 عاطلين هاربين من أحكام قضائى، كما تم فحص 21 شقة مفروشة و59 شخصًا من قاطنيها، دائرة قسم شبين الكوم "فحص جنائي"، كما تبين أنهم غير مطلوبين، وتم تحرير 4 قضايا مخالفات المحال العام، بدائرة قسم شبين الكوم.