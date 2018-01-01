الجيش الإسرائيلى يقصف غزة مجددًا

أعلن الجيش الإسرائيلي عن أن قذيفتين سقطتا، اليوم الأحد، في بلدات غلاف غزة، مشيرًا إلى أن مصدر إطلاقهما في قطاع غزة، وأنه رد على عليها باستهداف منصات الإطلاق.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: «تم رصد إطلاق قذيفتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وجيش الدفاع استهدف منصة قذائف الهاون التي أطلقت منها القذيفتين».



يذكر أن حركة حماس شددت على أنه لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف، بينما قرر الجيش الإسرائيلي الاستمرار في العملية العسكرية في قطاع غزة وتوجيه ضربة قوية لحركة حماس.