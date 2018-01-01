اليوم.. محاكمة متهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة سائق متهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب، وولاء وجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبدالعزيز، وخالد عبدالمنعم.



وأسندت النيابة إلى المتهم أحمد محمود زكي، تهمة ضرب عمدًا المجني عليه، محمود مجدي شاكر، بأن استل سلاحه، وقام بالنداء عليه قاصدًا البطش به، وما إن التفت المجني عليه حتى عاجله بعيار ناري من السلاح الناري، والذي نشأ عنه كف بصره بعينه اليمني، والتي خلفت عاهة مستديمة تقدر بـ35%، كما أسندت له النيابة تهمة إحراز سلاح ناري دون ترخيص.



وأكدت تحريات معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة صحة الواقعة.