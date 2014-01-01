اليوم.. السفير الكورى يفتتح "أسبوع الأفلام الكورية" بسينما مركز الإبداع

يفتتح "يون يو شيول" سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية "أسبوع الأفلام الكورية "، الذي يقام بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري، بسينما بمركز الإبداع الفني بالقاهرة، بداية من اليوم الأحد الموافق 15 يوليو وحتى 19 يوليو.



ويعرض مجموعة متميزة من الأفلام الجديدة تتنوع بين الكوميديا والدراما والأكشن، تبدأ أولى العروض في الخامسة والنصف مساءً بفيلم "يوم صعب" وهو من أفلام الأكشن، وتدور أحداثه حول المحقق "غون يو" الذي يسرع بالخروج من جنازة والدته للتحقق من أمر طارئ وهو في طريقه يقوم بعمل حادث سيارة فينتج عنه قتل رجل فينتابه الذعر ويخبئه في حقيبة سيارته.. سلسلة من الحوادث الشيقة المثيرة يمر بها نهاية ذلك اليوم العصيب.



والفيلم من بطولة " lee sun kyun "، " cho jin woong"،"jeong man sik "،" shin jung keun"، "jang in sub"، من إخراج "سيونغ-هونغ كيم"، إنتاج عام 2014.

