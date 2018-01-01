اليوم.. "الصحفيين" تجتمع بالتزامن مع التصويت على قانونهم بالبرلمان

تعقد نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد، بمقر النقابة لمتابعة أخر مستجدات قانون الصحافة والإعلام الذي سيتم التصويت عليه فى جلسة عامة فى ذات اليوم.



وأعرب حاتم زكريا، السكرتير العام بنقابة الصحفيين، فى تصريحات لـ"الدستور"، عن تفائله بشأن مراعاة كافة ملاحظات نقابة الصحفيين، خاصة بعد اللقاء الذي عقده النقيب مع رئيس لجنة الثقافة والإعلام أسامة هيكل خلال الأسبوع الجاري.







