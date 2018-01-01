التصويت على قانون الصحافة الجديد بمجلس النواب.. اليوم

يصوت مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الأحد، على قوانين بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والمتضمنة فى التقرير التكميلي للجنة المـشتركـة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لـجنتي الـشئون الدستورية والـتشريعية والخطة والموازنة.



يذكر أن نقابة الصحفيين كانت قد أبدت عدة ملاحظات لديها على القانون إلى لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، فى لقاء جمع بين عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، وأسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان.