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الأحد 15/يوليه/2018 - 02:37 ص

ألبوم تامر حسنى الجديد "عيش بشوقك" يدخل مرحلة الطباعة

ألبوم تامر حسنى الجديد
ألبوم تامر حسنى الجديد "عيش بشوقك"
حسن أمين
dostor.org/2249413

انتهى المطرب تامر حسني، من وضع اللمسات النهائية على ماستر ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "عيش بشوقك".

وقام تامر حسني بتسليم ماستر الألبوم لمهندس الصوت أمير محروس؛ ليتم إدخال الألبوم مرحلة الطباعة؛ استعدادًا لطرحة بالأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويضم الألبوم عدد كبير من الأغنيات من بينها "عيش بشوقك"، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع كل من، بلال سرور وهاني محروس، و"لولاك حبيبي" كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع جلال الحمداوي، و"ثمن اختيار" كلمات صابر كمال وألحان شريف بدر وتوزيع شريف مكاوي، و"قابلتيني" كلمات تامر حسين وألحان تامر علي، وتوزيع هيثم راضي، و"ناسيني ليه" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي وتوزيع وسام عبدالمنعم، و"وأخيرُا" كلمات وألحان عبدالرحمن شوقي وتوزيع شريف مكاوي، وغيرهم.

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