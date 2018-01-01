حظك اليوم.. برج القوس الأحد 15/ 7/ 2018

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الأحد الموافق 15/ 7/ 2018، وفيما يخص برج القوس، قالت:



مهنيًا: يتميز هذا اليوم بالإيجابيات وبانطلاقة سريعة، تتحرر من القيود المعنوية وتتقدم بانشراح وقوة مصممًا على اجتياز العقبات بشجاعة.



عاطفيًا: سوء التفاهم غالبًا ما يؤدي إلى مضاعفات قد لا تحمد عقباها؛ لذا يستحسن أن تأتي المعالجات هادئة.



صحيًا: إذا حاول الزملاء دعوتك إلى مرافقتهم في رحلة ترفيهية، فلا تتردد في الموافقة، فهي مفيدة لك.

