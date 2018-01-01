"التخطيط" تنشر صور جوية للطريق الدائري الإقليمي

نشرت وزارة التخطيط عبر إحدى الصفحات التابعة لها على مواقع التواصل، صورًا جوية للطريق الدائري الإقليمي وهو طريق حر في مصر بدأ تدشينه لتخفيف الضغط المروري عن الطريق الدائري (القاهرة).



يبلغ طول الطريق نحو 400 كم يأتي ذلك ضمن تطوير ومد شبكة الطرق لخدمة أغراض التنمية



ويربط بين:- طريق العين السخنة - القاهرة الجديدة - مدينتي - طريق السويس - مدينة بدر - طريق الإسماعيلية - مدينة العاشر من رمضان - بلبيس - الزقازيق - بنها - منوف - الخطاطية البلد - مدينة السادات - طريق الإسكندرية الصحراوي - مدينة السادس من أكتوبر - طريق الواحات البحرية - طريق الفيوم - دهشور (البدرشين) - التبين.