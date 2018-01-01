القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
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السبت 14/يوليه/2018 - 11:40 م

"التخطيط" تنشر صور جوية للطريق الدائري الإقليمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
dostor.org/2249399

نشرت وزارة التخطيط عبر إحدى الصفحات التابعة لها على مواقع التواصل، صورًا جوية للطريق الدائري الإقليمي وهو طريق حر في مصر بدأ تدشينه لتخفيف الضغط المروري عن الطريق الدائري (القاهرة).

يبلغ طول الطريق نحو 400 كم يأتي ذلك ضمن تطوير ومد شبكة الطرق لخدمة أغراض التنمية

ويربط بين:- طريق العين السخنة - القاهرة الجديدة - مدينتي - طريق السويس - مدينة بدر - طريق الإسماعيلية - مدينة العاشر من رمضان - بلبيس - الزقازيق - بنها - منوف - الخطاطية البلد - مدينة السادات - طريق الإسكندرية الصحراوي - مدينة السادس من أكتوبر - طريق الواحات البحرية - طريق الفيوم - دهشور (البدرشين) - التبين.

"التخطيط" تنشر صور جوية للطريق الدائري الإقليمي
"التخطيط" تنشر صور جوية للطريق الدائري الإقليمي
"التخطيط" تنشر صور جوية للطريق الدائري الإقليمي
"التخطيط" تنشر صور جوية للطريق الدائري الإقليمي
"التخطيط" تنشر صور جوية للطريق الدائري الإقليمي
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