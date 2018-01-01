"الإحصاء" يرصد أهم معلومات عن خريطة حوادث القطارات

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عددًا من المعلومات عن حالات حوادث القطارات في مصر، والتي كان آخرها حادث سقوط ثلاث عربات من قطار ركاب البدرشين ظهر أمس الجمعة، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 55 شخص.



- تستحوذ خطوط السكك الحديدية الوجه البحري بمعدل الضعف من حوادث القطارات التي شهدتها قطارات الوجه القبلي خلال عام 2017 بواقع 453 حادثة مقابل 210 حادثة أخري.



- يعد خط وسط الدلتا بالوجه البحري الأكثر تعرضًا لحوادث القطارات بعدد 329 حادثة يليه خط الوسطي بالوجه القبلي بعدد 159 حادثة، ثم المنطقة المركزية بعدد 130 حادثة.



- سجلت أعلي معدلات لحوادث القطارات بسبب إصطدام القطارات ببوابة المنافذ بعدد 606 حادثة، اصطدام القطار بالمركبات علي المنافذ وغير المنافذ بعدد 70 حادثة، ومعارضات علي الخطوط 30 حادثة، حرائق القطارات بعدد 28.



- بينما لم تسجل أي سابقة وقوع حادث قطار بسبب كبس التحاويل أو فتح أبواب القطارات، أو اصطدام القطارات ببعضها، ومخالفة أعمال تحويلات السكك.