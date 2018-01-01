أنصار ترامب ينظمون مسيرة حاشدة لدعمه في بريطانيا

نظم الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيرهم من نشطاء اليمين، تظاهرة ضخمة داعمة لترامب في قلب العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت،بعد يوم من سيطرة المتظاهرين المناهضين لترامب على المدينة وتنظيمهم احتجاجات واسعة على زيارة ترامب إلى لندن؟



وقالت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم، رغم أن تظاهرات مؤيدي ترامب لم تقترب بنفس القدر من المسيرة الهائلة المناهضة له وحازت باهتمام الاعلام العالمي، إلا أنها كانت تمثل عرضًا ودعما مهم ترامب لمقاومة ادعاءات أن ترامب تم رفضه بالإجماع من قبل البريطانيين.



وبدأ اليوم مظاهرة صغيرة مؤيدة لترامب خارج السفارة الأمريكية، ضمت العديد من الأفراد الذين يرتدون القبعات الحمراء ومكتوب عليها شعار ترامب"MAGA" (لنجعل أمريكا عظيمة مجددا) بجانب أعلام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى عدد قليل من القمصان المكتوب عليها عبارات مناهضة لهيلاري كلينتون المرشحة الخاسرة امام ترامب.



في وقت لاحق، خرج ما يقرب من 3 آلاف شخص بالقرب من ميدان ترافالغار وسط لندن لإظهار دعمهم لترامب وكذلك اليمينيين المناهضين للإسلام، بجانب نشطاء بريطانيين من بينهم اللاعب تومي روبنسون المتهم بالتورط في جرائم كراهية وعنصرية.