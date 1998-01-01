رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: إنجاز كرواتيا "معجزة"

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم السبت، إن بلوغ كرواتيا نهائي كأس العالم يمثل "معجزة" ويعكس جهود الاتحاد في تطوير اللعبة على مستوى القارة.



ومع بلوغ تعداد سكانها 4.2 مليون نسمة وفقا لإحصاءات 2016، فكرواتيا هي أصغر دولة تصعد للنهائي منذ أوروجواي في 1950 وأبدى تشيفرين سعادته بتسليط الضوء على الدول الصغيرة على المستوى العالمي.



وتلعب كرواتيا التي خسرت في الدور قبل النهائي في 1998 غدا الأحد ضد فرنسا التي حصدت اللقب في ذلك العام.



وقال تشيفرين في مقابلة محطة روسيا اليوم التليفزيونية "بالتأكيد هذا شيء جيد ويثبت جهود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".



"وصول بلد يبلغ تعداد سكانه أربعة ملايين نسمة إلى نهائي كأس العالم معجزة. لعب الفريق بروح وبحماس كبيرين ورغبة في القتال ولا أستطيع القول إنه لن يمكنه الفوز غدًا الأحد".



ووصل إلى دور الثمانية في النسخة الحالية ست دول أوروبية ولا يشعر تشيفرين بمفاجأة من سيطرة المنتخبات الأوروبية في روسيا.



وأضاف "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقوم بعمل جيد وليس بعد وصولي لرئاسته أو بسبب وجودي في هذا المنصب بل لأننا نعمل على تطوير كرة القدم بشكل مختلف قليلا لذا فالفارق يتسع ويتسع".



"نكسب الكثير من الأموال من بطولاتنا القارية. نعيد توزيعها بشكل مناسب. هناك العديد من اتفاقيات التدريب ونعمل مع لاعبين سابقين لمساعدة الاتحادات الوطنية، نعمل من أجل إدارة رشيدة أفضل".



وتابع: "نستثمر في مشروعات البنية الأساسية وتطوير الجانب الفني في كرة القدم...نعتقد أنها الطريقة المناسبة لنجاح وتطوير كرة القدم".



وقال: "كل طفل في أوروبا الآن يمكن اكتشاف موهبته ولست واثقا من إمكانية حدوث ذلك في مختلف أنحاء العالم".