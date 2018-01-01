القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
محافظات
السبت 14/يوليه/2018 - 10:56 م

محافظ بورسعيد يشهد نهائي بطولة الجمهورية للكرة الشاطئية

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
أ ش أ
dostor.org/2249378

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نهائي بطولة الجمهورية للكرة الشاطئية لعام 2018 (بطولة الكابتن أحمد الجيزي) والتي أقيمت على شاطي بورسعيد بين فريقي الشرقية للدخان وهيئة قناة السويس والتي انتهت بفوز فريق الشرقية للدخان بكأس البطولة.

وشهدت البطولة مشاركة 26 فريق رجال من 24 ناديًا، و18 فريق سيدات من 16 ناديًا، وبحضور المهندس خالد ناصف رئيس الاتحاد، وأحمد عبدالدايم المدير التنفيذي، والدكتور علي أبوسمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس طلعت الطوبشي رئيس منطقة بورسعيد للكرة الطائرة، والمهندس عماد البرشة نائب رئيس منطقة بورسعيد للكرة الطائرة.

ورحب محافظ بورسعيد خلال كلمته بجميع المشاركين، مبديا سعادته بتنظيم المحافظة للبطولة، وأن المحافظة تمتلك الإمكانيات لاستضافة وتنظيم البطولات.

وأكد المحافظ حرصه الدائم علي متابعة كل الأنشطة الرياضية التي تقام على أرض المحافظة خاصة أن الرياضة تلعب دورا كبيرا في تشكيل شخصية الإنسان وتؤثر تأثيرا ايجابيا في تشكيل سلوكه.

وقدم المحافظ الشكر إلى اتحاد الطائرة ومنطقة بورسعيد على المجهودات الكبيرة في تنظيم تلك الفاعلية الرياضية ببورسعيد وخروجها بصورة مشرفة.

وقام المحافظ ورئيس الاتحاد بتسليم الميداليات للفرق الفائزة وكأس البطولة.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

32 شاشة لبث مباريات كأس العالم مجانًا في الوادي الجديد

منذ أقل من شهرين

بالصور.. أمسية شعرية بقرية برديس بحضور «الجعفرى» و«رجب»

منذ أكثر من شهرين

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)

منذ أكثر من شهرين

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»

منذ أكثر من شهرين

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية

منذ أكثر من شهرين

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا

الآن

تحقيقات "رشوة الجمارك": رئيس المصلحة تقاضى 500 ألف جنيه وعطايا عينية

مسئولون مصريون لـ"الجهاد": ما يدور حول صفقة القرن أوهام

مفاجأة.. وليد فواز لم ينفصل رسميًا عن مي سليم

وزير النقل: التحقيقات ستُظهر المتسبب فى الحادث.. والمعلومات الأولية «خطأ التحويلة»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

تحقيقات "رشوة الجمارك": رئيس المصلحة تقاضى 500 ألف جنيه وعطايا عينية

الداعية تامر مطر: "آيات العذاب" فى القرآن لا تخاطب المسلمين

انفصال وليد فواز عن مي سليم بعد أسبوع من زواجهما

ألبومات الصور

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

بالصور .. استمرار اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

حادث قطار البدرشين

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

تحقيقات "رشوة الجمارك": رئيس المصلحة تقاضى 500 ألف جنيه وعطايا عينية

الداعية تامر مطر: "آيات العذاب" فى القرآن لا تخاطب المسلمين

انفصال وليد فواز عن مي سليم بعد أسبوع من زواجهما

كشكول

جامعة الأزهر تنفي تطبيق الكتاب الإلكتروني العام المقبل

مدير "التعليم" بجامعة الأزهر: اعتمدنا نتيجة اللغة العربية بـ"الدراسات الإسلامية"

محاولات لجذب الطلاب للدراسة في معاهد الأزهر

جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة تعلن قيمة المصروفات الدراسية للعام المقبل

"مبارك" يتفقد اختبارات القدرات بالتربية النوعية بالمنوفية

الأمصار

بالتفاصيل.. اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل في غزة وإسرائيل

في عيد ميلاده الـ 69.. محمد بن راشد.. رحلة فارس دبي وحكيمها

أسترالي يفوز باليانصيب 5 مرات في 3 أشهر

مهرجان عالمي بالنمسا.. فنانون يحولون أجساد البشر إلى لوحات فنية

هيفاء وهبي ورولا سعد.. الحرب التي أشعلها رجل ولم تحسمها المحاكم

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

موعد مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا والقنوات الناقلة

حكم يلزم "آند جونسون" بتعويض المصابات بالسرطان جراء منتجاتها

بنكنوت في عيد ميلاد مانديلا

الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎