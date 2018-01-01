محافظ بورسعيد يشهد نهائي بطولة الجمهورية للكرة الشاطئية

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نهائي بطولة الجمهورية للكرة الشاطئية لعام 2018 (بطولة الكابتن أحمد الجيزي) والتي أقيمت على شاطي بورسعيد بين فريقي الشرقية للدخان وهيئة قناة السويس والتي انتهت بفوز فريق الشرقية للدخان بكأس البطولة.



وشهدت البطولة مشاركة 26 فريق رجال من 24 ناديًا، و18 فريق سيدات من 16 ناديًا، وبحضور المهندس خالد ناصف رئيس الاتحاد، وأحمد عبدالدايم المدير التنفيذي، والدكتور علي أبوسمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس طلعت الطوبشي رئيس منطقة بورسعيد للكرة الطائرة، والمهندس عماد البرشة نائب رئيس منطقة بورسعيد للكرة الطائرة.



ورحب محافظ بورسعيد خلال كلمته بجميع المشاركين، مبديا سعادته بتنظيم المحافظة للبطولة، وأن المحافظة تمتلك الإمكانيات لاستضافة وتنظيم البطولات.



وأكد المحافظ حرصه الدائم علي متابعة كل الأنشطة الرياضية التي تقام على أرض المحافظة خاصة أن الرياضة تلعب دورا كبيرا في تشكيل شخصية الإنسان وتؤثر تأثيرا ايجابيا في تشكيل سلوكه.



وقدم المحافظ الشكر إلى اتحاد الطائرة ومنطقة بورسعيد على المجهودات الكبيرة في تنظيم تلك الفاعلية الرياضية ببورسعيد وخروجها بصورة مشرفة.



وقام المحافظ ورئيس الاتحاد بتسليم الميداليات للفرق الفائزة وكأس البطولة.