السبت 14/يوليه/2018 - 10:48 م
الجيش اليمني يقطع خط إمداد الميليشيا بين حجة وصعدة
أ ش أ
dostor.org/2249377
تمكن الجيش اليمني، اليوم السبت، من استعادة جبال الفج والشبكة والكسارة الواقعة شرقي مدينة حرض شمالي محافظة حجة ودحر الميليشيا الحوثية منها.
وأكد قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد الحجوري - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن الميليشيا تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، خلال المعارك التي خاضها الجيش اليمني بمساندة من قوات التحالف العربي وتكللت باستعادة جبال الفج والشبكة والكسارة، وتطهيرها من المتمردين.