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السبت 14/يوليه/2018 - 10:48 م

الاتحاد الجزائري يتوصل لاتفاق مع الفرنسي رينارد لخلافة ماجر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2249376

أكد مصدر مسئول في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، بات الأقرب لتدريب "الخضر"، خلفا للوطني، رابح ماجر، المقال نهاية الشهر الماضي.
وقال ذات المصدر، إن الاتحاد الجزائري يرى في رينارد، المدرب الأنسب لإعادة قاطرة "محاربي الصحراء" إلى السكة الصحيحة، بعدما صرف النظر عن فكرة التعاقد مع البوسني، وحيد خاليلوزيتش، لأسباب عديدة منها عدم تحمس المدرب نفسه للعودة، ورغبة أطراف محسوبة على الاتحاد السابق في الانفراد بمحيط المنتخب.
وأشار ذات المصدر إلى أن المفاوضات مع رينارد، اقتربت من الحسم النهائي، بعدما وافق المدرب الفرنسي على عرض الاتحاد الجزائري، غير أنه لفت إلى أن مسألة ترسيم العقد التي يفترض أن تتم في الأيام المقبلة، مرهونة بنجاح رينارد، في فسخ العقد الذي يربطه مع الاتحاد المغربي الممتد إلى 2022.
كما أبدي الاتحاد الجزائري، استعداده لتحمل جزء من المبلغ الذي سيدفعه رينار، للاتحاد المغربي في حال فسخ عقده.
ويعتزم رينارد، الاستعانة بكل من مجيد بوقرة، وعنتر يحيى، (النجمين السابقين للخضر)، إلى جانب آخرين ضمن الجهاز الفني المعاون.
وكشف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الاتحاد الجزائري يضع الفرنسي الآخر، كريستيان جوركيف، المدرب الحالي لنادي الغرافة القطري، والسابق لـ" الخضر"، كخيار ثانٍ لخلافة ماجر. أما الاسم الثالث الذي يتداول داخل مقر الاتحاد الجزائري، فهو جرنوت روهر، مدرب منتخب نيجيريا، لكن حظوظه تبدو ضئيلة مقارنة برينارد، وجوركيف.
من جهة أخرى نفى المصدر، وجود أي تواصل بين الاتحاد الجزائري، وجمال بلماضي، المستقيل لتوه من تدريب نادي الدحيل القطري، موضحا أن اسم بلماضي، لم يدرج بتاتًا ضمن قائمة المرشحين لخلافة ماجر.

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