متحدث النواب: قانون الإدارة المحلية سيتم إعادة مداولته في الانعقاد المقبل

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن هناك عددا من مواد قانون الإدارة المحلية التي انتهت منه لجنة الإدارة المحلية يجب إعادة مداولتها باللجنة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى وقت طويل لمناقشته بالجلسة العامة باعتباره أحد أهم القوانين.



وأضاف "حسب الله" في تصريحات، لـ«الدستور»، أنه تم تأجيل مناقشة القانون لدور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى أنه سيكون من أولويات مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الرابع.



