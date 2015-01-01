"أسرى فلسطين": 84 حالة اعتقال لنساء وفتيات خلال النصف الأول من 2018

أكدت وحدة الدراسات بمركز أسرى فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي واصل خلال العام الجاري استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقال والاستدعاءات، والأحكام المرتفعة ولم تستثن القاصرات منهن، وكبار السن، والمريضات، حيث رصد المركز (84) حالة اعتقال لنساء وفتيات خلال النصف الأول من العام الحالي.



وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز - في تقرير اليوم - أن الاحتلال يستهدف النساء والفتيات الفلسطينيات، وذلك بهدف ردعهن عن المشاركة في مقاومة الاحتلال حتى لو كانت بشكل سلمى، لذلك صعد الاحتلال في استهداف النساء بالاعتقال التعسفي لمجرد الشبهة، أو الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفع عدد الإسيرات في سجون الاحتلال خلال الفترة الماضية إلى (62)، موزعات بين سجنى هشارون والدامون، بينهن النائبة "خالده جرار" والمعتقلة إداريًا منذ عام وجدد لها 3 مرات متتالية.



وبين أن الاحتلال اعتقل الجريحة خولة صبيح" (43 عاما) من القدس بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بجراح متوسطة في القدمين، كذلك طالت الاعتقالات الفتاة التركية " إيبرو أوزكان"، وذلك خلال سفرها من مطار "بن جوريون" واتهمها بمساعدة حركة حماس، ومؤخرا اطلق سراحها بعد شهر من الاعتقال، ووضعها تحت الاقامة الجبرية ومنعها من العودة إلى بلادها، فيما تم اعتقال المسنة " فرحة عبد دعنا" 67 عاما، من القدس القديمة.



وأشار "الأشقر" إلى أن (84) حالة اعتقال نفذت منذ بداية العام الجاري بحق نساء وفتيات بينهن (6) قاصرات أصغرهن الطفلة "رزان أبوسل" 14 عاما وأمضت 45 يوما في السجون واطلق سراحها، والطفلة "سارة نظمى شماسنه "14 عاما واعتقلت مع والدتها "رسيلة شماسنه" من القدس، وأطلق سراحها، والفتاة "مي بسام عسيلة" 14عاما من مخيم شعفاط، بحجة حيازة سكين وزجاجة غاز، واطلق سراحها بعد التحقيق لساعات.



وأعاد الاحتلال خلال الشهور الستة الأولى من العام اعتقال أربع أسيرات محررات وهن " ياسمين ابو سرور" (20) عاما من بيت لحم، وحكم عليها بالسجن 7 شهور، وكانت اعتقلت سابقا عام 2015 خلال زيارة شقيقها الأسير "عرفة" في سجن ايشل، وامضت 3 شهور، والمحررة "هبة محمد أبو جاجة " من بيت لحم، وكانت امضت 4 شهور في سجون الاحتلال، والناشطة " وفاء عيسى أبو جمعة " 38 عاما من مدينة القدس، وكانت اعتقلت بتهمه التحريض لمدة أسبوع، والمحررة "فداء محمد إخليل" (23 عاما)، من الخليل، وكانت اعتقلت العام الماضي وامضت 6 شهور في سجون الاحتلال.



وبين "الأشقر" بان من بين حالات الاعتقال (10) حالات استهدفت أهالي الشهداء والأسرى من الدرجة الأولى حيث اعتقل الاحتلال " نيفين صلاح" 32 عاما وهى زوجة الأسير "عبد المنعم صلاح"، والسيدة " معزوزة أبو جودة" (53 عاما)، وهى والدة الأسير " خالد أبوجودة" و" نهى عبد الله شواهنة" (52 عاما)، من قلقيلية وهي والدة الأسيرين "عروة وشرحبيل طاهر شواهنة"، و" صفاء عطاطره" من جنين زوجة الأسير "ماجد نزار" خلال زيارته بسجن النقب، ووالدة الأسيرين " محمد ومحمود" البدن، ووالدة الأسير" زيد البدن" من بيت لحم السيدة "ابتسام عبيد" من قرية العيساوية وهى والدة الفتى الأسير " نايف وسيم عبيد" 15 عاما، كما تم اعتقال "حنان ردايدة " شقيقة الأسير" جمال ردايدة" من بلدة العبيدية شرق بيت لحم خلال زيارتها له في سجن النقب.



فيما استدعت مخابرات الاحتلال للتحقيق زوجة الأسير "عدي سنقرط "، ووالدة رئيس مجلس الطلبة في جامعة بير زيت الأسير" عمر كسواني".



كما طالت الاعتقالات الصحفيات والناشطات الفلسطينيات، حيث اعتقل الاحتلال الناشطة في قضايا الأسرى واللاجئين وعضو مجلس بلدية الخليل "سوزان العويوى" 39عاما ومدد اعتقالها عدة مرات لاستكمال التحقيق، حيث تراجع وضعها الصحى، والصحفية "منال الجعبري" وتم اعتقالها على حاجز في محيط الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل خلال عملها في توثيق جرائم الاحتلال، كذلك اعتقلت الناشطة الحقوقية "منال دعنا" وسط مدينة الخليل، وتعملان كباحثات حقوقيات وميدانيات في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم".



وكذلك اعتقل الناشطة التى تحمل الجنيسة الفرنسية "دنيا شتيوي "بعد مداهمة منزلها في مدينة نابلس، كما اعتقل " صفاء اكرم أبو حسين" رئيسه جمعية البيوت السعيدة في مدينة الخليل وزوجها أسير محرر اعتقل مرات عديدة في سجون الاحتلال.



وطالب مركز أسرى فلسطين المؤسسات الدولية المعنية بقضايا المرأة، التدخل لحماية نساء فلسطين من جرائم الاحتلال وخاصة الاعتقال التعسفي دون مبرر قانوني.