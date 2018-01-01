غدًا.. الحكم على متهم بالتعدي على ضباط قسم 15 مايو

تصدر غدا الأحد، محكمة جنايات القاهرة، حكمها في إعادة إجراءات المتهم أحمد سيد نجم، لتعديه على ضباط قسم 15 مايو، على حكم سجنه غيابيا 6 سنوات ونصف.



أسندت النيابة العامة للمتهم، والذي كان واحدًا من 11 متهما، اتهامات باستعمال وآخرين مجهولين القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وهم عقيد الشرطة محمد عثمان والرائد أحمد نزيه والملازم مبروك جمعة والنقيبين مصطفى أشرف، ومحمد أحمد همام، وباقى أفراد شرطة قسم 15 مايو، بأن أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، وألقوا صوبهم الطوب والحجارة مما نتج عنه حدوث تلفيات بسيارات الشرطة، بقصد حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط أطراف مشاجرة وقد بلغوا مقصدهم بأن لاذ المتهمون بالفرار.



ونسبت النيابة لهم تهمة حيازة وإحراز وآخرين مجهولين سلاح نارى وذخيرة، والاشتراك في تجمهر مؤلف من عدد يقارب 200 شخص من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر بغرض ارتكاب جريمة، وإتلاف سيارات شرطة، وحيازة أسلحة بيضاء.

