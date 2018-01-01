مزارع يشنق نفسه لرفض أسرته الزواج بالمنيا

قام مزارع بعزبة الصعايدة بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، بشنق نفسه داخل حجرة منزله بعد وقوف أسرته ضد رغبته في الزواج.



كان اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد دكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي، بالعثور على جثة "على. س" 31 سنة مزارع ومقيم بعزبة الصعايدة بمغاغة.



انتقل العقيد أحمد نشأت مأمور مركز شرطة مغاغة، والنقيب أحمد الصاوي معاون أول المباحث، حيث تبين مصرع شاب في بداية العقد الرابع من عمرة مرتديا كامل ملابسه ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية وأن المتوفى أنهى حياته منتحرا بأن شنق نفسه بمروحة حجرته لرغبته في الزواج ورفض أسرته تحقيق رغبته لمعاناته من مرض نفسي.



تم نقل جثة الشاب المنتحر لمشرحة مستشفى مغاغة العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.