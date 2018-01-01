ميليشيا بدر تطلق النار بكثافة على المتظاهرين العراقيين وإصابة 4 أفراد

أفادت مصادر عراقية بإطلاق حراس مقر ميليشيا بدر التابعة للحشد الشعبي في الطويسة، النار على المتظاهرين جنوبي البلاد اعتراضا على تردي الأحوال المعيشية وتوغل دور الميليشيات في البلاد.



وكشف موقع "بغداد بوست"، عن إصابة 4 من المتظاهرين مساء اليوم جراء إطلاق مقاتلي ميلشيا بدر النار عليهم.



وتدور الآن اشتباكات مسلحة بين المتظاهرين وميليشيا عصائب أهل الحق التابعة للحشد الشعبي أيضا في النجف.



وكشف الموقع العراقي عن إعلان وزارة الداخلية حال الاستنفار الأمني لجميع القطاعات، ووضع خطط أمنية لحماية المؤسسات الحكومية بمحافظة البصرة التي تشهد الجانب الأكبر من التظاهرات.