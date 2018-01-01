رئيس الحكومة العراقية يصدر 7 قرارات استجابة لمطالب المتظاهرين

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، سبعة قرارات بشأن مطالب التظاهرات التي شهدتها البلاد من بينها حل مجلس إدارة مطار النجف.



ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر عراقي مطلع، القول إنه في ضوء تواصل العبادي مع المواطنين والعشائر والاستماع إلى مطالبهم ومتابعة اللجان الوزارية أصدر سبعة قرارات، إذ تقرر إطلاق تخصيصات البصرة 3.5 ترليون دينار فورا.



وأشار إلى أنه تقرر أيضا استخدام التخصيصات المطلقة لتحلية المياه وفك الاختناقات بشبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة، فيما لم يتم الكشف عن باقي القرارات.



وفرضت القوات الأمنية العراقية حظرا على التجوال في النجف، فيما قال مصدر أمني إن القرار جاء بعد تجدد التظاهرات في المحافظة، يأتي ذلك فيما، قالت مصادر عراقية إن متظاهرين يقتحمون مبنى محافظة كربلاء.