السبت 14/يوليه/2018 - 09:45 م
قوات الأمن اليمنية تُحبط عملية تفجير مقر أمني في مدينة تعز
وكالات
dostor.org/2249347
أحبطت قوات الأمن اليمنية في مدينة تعز، محاولة تفجير مقر أمني كان يخطط عنصران لاستهدافه.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مركز الإعلام الأمني بتعز أن الشرطة ألقت القبض على شخصين بحوزتهما عبوات ناسفة وقنابل متفجرة وأسلحة أثناء تواجدهما في أحد المقرات الأمنية بذريعة تقديم شكوى.
وأضاف المركز- في بيان- أن أحد العناصر كان يحاول تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته وإطلاق النار على قوات الشرطة عند إلقاء القبض عليهما، مشيرا إلى أن عملية القبض جاءت بناءً على معلومات بارتباطهما بالخلايا الإرهابية ونيتهما تفجير المقر الأمني.