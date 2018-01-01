قوات الأمن اليمنية تُحبط عملية تفجير مقر أمني في مدينة تعز

أحبطت قوات الأمن اليمنية في مدينة تعز، محاولة تفجير مقر ‏أمني كان يخطط ‏عنصران ‏لاستهدافه.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مركز الإعلام الأمني بتعز أن الشرطة ألقت ‏القبض على شخصين بحوزتهما عبوات ‏ناسفة ‏وقنابل متفجرة وأسلحة أثناء تواجدهما في أحد ‏المقرات الأمنية بذريعة تقديم شكوى.‏

وأضاف المركز- في بيان- أن أحد العناصر كان ‏يحاول تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته ‏وإطلاق ‏النار على قوات الشرطة عند إلقاء القبض عليهما، مشيرا إلى أن عملية القبض جاءت بناءً على ‏معلومات بارتباطهما بالخلايا الإرهابية ‏ونيتهما ‏تفجير المقر الأمني.‏