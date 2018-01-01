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السبت 14/يوليه/2018 - 09:39 م

انقطاع جزئي لخدمة الإنترنت في العراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2249345

أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية، قبل قليل، أن انقطاعا جزئيا حدث لخدمة شبكة الانترنت في البلاد.

ونقلت القناة عن مصادر في مدن وسط وجنوب العراق - لن تسمها - القول إنه بات من الصعب إرسال صور أو فيديوهات عبر شبكة الإنترنت، موضحة أن السلطات الحكومية لم تقدم أي تحذير أو توضيح رسمي لسبب التردي المفاجئ في خدمة الإنترنت.

وفي السياق نفسه، دعا القيادي في تحالف الفتح في العراق فالح الخزعلي، الحكومة إلى الالتفات لمطالب المواطنين وتلبية مطالبهم قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، محذرا من اختراق التظاهرات من قبل من سماها "الجهات المعادية" للعملية السياسية في العراق بهدف إثارة الفوضي.

وأضاف أن تظاهرات البصرة عكست المعاناة التي يعاني منها أهالي المحافظة، مشددا على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات وابعاد المخربين والمندسين من صفوف المتظاهرين.

وتشهد محافظات جنوب العراق (البصرة ميسان، ذي قار، بابل، الديوانية، واسط وكربلاء)، تظاهرات واعتصامات واسعة؛ احتجاجا على تفشي البطالة وانعدام الخدمات، فيما اقتحم المتظاهرون في عدد من هذه المحافظات مقار الحكومات المحلية وهاجموا مقار الأحزاب بالحجارة؛ الأمر الذي جعل الحكومة تفرض حظر التجوال في بعض المناطق.

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