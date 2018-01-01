تعرّف على أسعار أجهزة الكاميرات اليوم

تباينت أسعار أجهزة الكاميرات وأنظمة المراقبة ومستلزماتها، اليوم الأحد، وشهدت السوق إقبالًا كبيرًا، وتراوح سعر كاميرات المراقبة بولت حرارية بين 300 و720 جنيهًا، في حين بلغ سعر كاميرا مراقبة أوسكار نحو 350 جنيهًا، مقارنة بسعر كاميرا داهوا التي سجلت 2800 جنيه.



أما بالنسبة لأسعار أجهزة السويتشات والسيرفر لتشغيل الكاميرات فتتراوح بين 800 جنيه، وجينراك تصل إلى 8 آلاف جنيه، وذلك حسب مساحة البيانات على السيرفر.