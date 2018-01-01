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الثقافة
السبت 14/يوليه/2018 - 09:39 م

زيدان: أخشى من البيروقراطية في تنظيم المهرجانات الثقافية

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
حسام الضمراني
dostor.org/2249343

أبدى حمادة زيدان، المدير الفني لمؤسسة مجراية الثقافية، قلقه من قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتنظيم المهرجانات والاحتفاليات الثقافية سواء كانت دولية أو محلية التي تقيمها الجهات الحكومية أو غير الحكومية وذلك من خلال الحصول على ترخيص من لجنة المهرجانات التابعة لوزارة الثقافة.

وأوضح زيدان، لـ«الدستور»، أن مكمن تخوفاته ينبع من أن يكون القرار يصب في مزيد من البيروقراطية الحكومية، وأن يكون بمثابة تعقيد جديد للمؤسسات الخاصة كمؤسسة "مجراية الثقافية".

أضاف: "يعني أحنا بنشتغل على مهرجان ثقافي سنوي وهو مهرجان ملوى الثقافي استضفنا خلال عامين نخبة من أهل الفن والثقافة أذكر منهم الناشرة الدكتورة فاطمة البودي والكاتب عمر طاهر والكاتب وجدي الكومي وفرق عمدان النور والفنانة هند الراوي وغيرهم كتير".

شدد المدير الفني لمؤسسة مجراية الثقافية على أنه يخشى على الدورة الثالثة من مهرجان ملوي الثقافي، متمنيًا من وزارة الثقافة مد يد العون للمهرجان وللمؤسسات الثقافية المستقلة؛ لأن الهدف في النهاية واحد وهو توعية الجمهور بمفاهيم الفنون والثقافة.

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