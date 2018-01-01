أسعار أجهزة الكمبيوتر اليوم.. "ديل i3" بـ 6450 جنيهًا

تباينت أسعار أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها، اليوم الأحد، وتراوح سعر أجهزة الحاسبات المكتبية بين 4200 و6500 جنيه، في حين بلغ سعر جهاز لاب توب ديل i3 نحو 6450 جنيهًا، مقارنة بجهاز ديل i5 حوالي 7800 جنيه، وديل i7 حوالي 11 ألف جنيه، وسجل سعر اللاب توب لينوفو i3 حوالي 7200 جنيه.



وبلغ سعر نوت بوك أيسر 1 تيرا بايت حوالي 5590 جنيهًا، وسعر نوت بوك أيسر i3 حوالي 6150 جنيهًا، وسعر نوت بوك أيسر X5 حوالي 4535 جنيهًا.